Warszawa bez alei Lecha Kaczyńskiego? Jacek Sasin wyraźnie zaprzecza

- Doszło do złamania prawa - powiedział Jacek Sasin. Tak skomentował czwartkową decyzję Rady Warszawy, która poparła zmianę nazwy "ul. Lecha Kaczyńskiego", czyli dawnej "Armii Ludowej", na "Trasę Łazienkowską". Jak podkreślił polityk PiS, postanowienie Rady nie obowiązuje.

- Chodzi również o to, by była w tym jakaś trwałość. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której do zmian nazw ulic dochodzi co kilka tygodni. To absurd wynikający z ideologicznej walki opozycyjnie nastawionych samorządów. Stąd taka decyzja ustawodawcy - dodał.