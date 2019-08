Warszawa. Awaria w oczyszczalni ścieków Czajka. Marek Suski: to mi przypomina Czarnobyl

- To jest nieodpowiedzialność Platformy. Oni tak rządzili. Rządzą tak Warszawą - powiedział Marek Suski. Polityk twierdzi, że awaria w oczyszczalni ścieków Czajka była ukrywana przez władze stolicy. A podobnie było jego zdaniem z katastrofą w Czarnobylu.

I dodał, że to "przypomina mu sytuację katastrofy w Czarnobylu". - Ukrywano to, dokąd można było. Później się nie dało ukryć, bo Wisła zaczęła płynąć pianą - stwierdził Marek Suski.

Awaria w oczyszczalni ścieków Czajka. "Katastrofa"

Minister podkreślił, że awarie są losowe. - Zdarza się, że rury pękają, ale jeśli nie ma reakcji, jeśli ukrywa się ten fakt, jeśli odmawia się pomocy, którą rząd chce i oferuje, to to jest bardzo, bardzo zła sprawa - uznał.

Każdej sekundy do Wisły trafia 3 tys. litrów ścieków z uszkodzonej instalacji warszawskiej oczyszczalni "Czajka”. Rurociąg przesyłowy zepsuł się we wtorek. W środę rano doszło do zrzutu ścieków do rzeki. Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz i minister środowiska twierdzą, że doszło do "katastrofy ekologicznej". Sprawa zajmuje się prokuratura.