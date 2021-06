Wariant Delta koronawirusa jest już w Niemczech

Przyspieszone powroty z urlopu

W związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta, w Wielkiej Brytanii obowiązuje po powrocie z zagranicy 10-dniowa kwarantanna, co skłoniło 27 tysięcy brytyjskich urlopowiczów do szybszego powrotu z Portugalii do ojczyzny. Taką informację podał we wtorek dziennik "Público". Turyści opuścili Portugalię w niedzielę i poniedziałek, co potwierdził szef Związku Turystycznego regionu Algarve. Wielu - jak podała stacja BBC - skarżyło się z powodu konieczności skrócenia wypoczynku i rezerwacji drogich lotów. - Najpierw umieścić kraj na zielonej liście, a potem go z niej skreślić, to nie do wiary - mówiła jedna z urlopowiczek po wylądowaniu na lotnisku Gatwick.