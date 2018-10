W tym roku na Wszystkich Świętych mniej bezpiecznie? Masowe L4 policjantów

Tłumy na ulicach - to jak co roku czeka nas 1 listopada. Tym razem jednak pojawia się wątpliwość, czy nie zabraknie dodatkowych patroli na drogach. Setki policjantów wzięły bowiem zwolnienia lekarskie. W rozmowie z WP szef NSZZP mówi, że ze strony ministerstwa "nie spodziewa się refleksji".

"W wielu miejscowościach policjantów wychodzących do służby można liczyć na palcach" - alarmuje nasz czytelnik. Sytuacja wydaje się jeszcze bardziej poważna, kiedy pomyślimy o 1 listopada. Wtedy ze względu na wzmożony ruch na drogach potrzeba zaangażowania do pracy więcej funkcjonariuszy. Czy Akcja Znicz stoi pod znakiem zapytania? Czy Polacy mają powody do obaw o swoje bezpieczeństwo?