W Kijowie od piątku zostanie częściowo dozwolona sprzedaż alkoholu

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej

Od poniedziałku w Kijowie zaczęła kursować kolej miejska, która łączy prawo- i lewobrzeżną część miasta. Dzięki temu mieszkańcy mają więcej możliwości dostania się do pracy lub do krewnych, bo w mieście nadal są przejezdne jedynie dwa mosty na Dnieprze – Darnycky i Północny. Metro nadal służy jako schron przeciwbombowy, a stacje naziemne są zamknięte. Przez te podziemne, znajdujące się w ścisłym śródmieściu, pociągi przejeżdżają, nie zatrzymując się i kursują średnio co czterdzieści minut. Wejść do metra pilnują wojskowi, którzy wpuszczają pasażerów jedynie po sprawdzeniu dowodów.