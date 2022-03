Rosyjska pułapka w Kijowie, Donbas nowym głównym celem. "Do 9 maja Putin może chcieć podbić wschodnią Ukrainę"

- Jeśli rosyjski MON twierdzi, że operacja kijowska była jedynie maskowaniem - tzw. "maskirowką" w celu odciągnięcia ukraińskich sił dla zdobycia przewagi na kluczowym kierunku dla Rosji, a więc w Ługańsku i Doniecku - to jest to rozpaczliwa próba ukrycia klęski operacji kijowskiej. To jest absolutna bzdura, którą traktować trzeba niepoważnie. Spełnia się natomiast scenariusz przewidujący, że Rosjanie ugrzęzną w Ukrainie. I to na dłużej. Kijów jest dla rosyjskiej armii logistyczną katastrofą. Rosja nie była w stanie dźwignąć pełnej operacji w takiej skali, bo nigdy jej dotąd nie realizowała. To największa bitwa w dziejach XXI wieku. Obnażyła ona fatalny stan rosyjskiej logistyki. Co więc teraz robi agresor? Atakuje głównie logistykę ukraińską: zbiorniki paliwa, amunicję i niszczy zakłady przemysłowe, które remontują wojskowy sprzęt ukraiński jak czołgi i wozy bojowe. Według różnych szacunków, Ukraińcy przejęli od Rosjan ok. 120 czołgów w stanie umożliwiającym kontynuowanie wojennych działań - mówi prof. Piotr Grochmalski.