Rosja wycofa wojska spod Kijowa? Pentagon: Nikt nie powinien się na to nabrać

Wcześniej prezydent USA Joe Biden był ostrożny w ocenie ostatnich informacji o ruchach rosyjskiego wojska. - Zobaczymy, czy Rosja zrobi to, co zapowiedziała - mówił we wtorek amerykański przywódca, komentując zapowiedź ograniczenia działań Rosji pod Kijowem i Czernihowem. Zapowiedział, że USA będą kontynuować wspieranie Ukrainy oraz nakładanie sankcji.