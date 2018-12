USA: zdewastowano figury w polskiej parafii w Nowym Jorku

W północnej części Brooklynu w Nowym Jorku (USA) doszło do gorszącego aktu wandalizmu. Nieznany sprawca zdewastował figury Matki Boskiej i dwóch aniołów przed kościołem Matki Bożej Pocieszenia. Zdecydowaną większość wiernych w tym kościele stanowią Polacy.

"Wiemy z monitoringu, że o czwartej rano podszedł tam człowiek i oddał mocz w kierunku figurek Matki Bożej i dwóch aniołów. Po chwili wywrócił na ziemię figury aniołów, dewastując je i odszedł. Do wandalizmu doszło w niedzielę o 4 rano, kiedy ulica była zupełnie pusta. Ponieważ proboszcz, udając się na poranne nabożeństwo, posprzątał ślady zniszczeń, nie są one widoczne. Stąd też nie było jeszcze dużej reakcji ze strony wiernych" - powiedział ksiądz Andrzej Waśko, cytowany przez PAP. W rozmowie przypomniał również, że do podobnych aktów wandalizmu dochodziło już wcześniej.