USA. Inauguracja prezydenta Bidena. Ponad 100 żołnierzy Gwardii Narodowej zakażonych SARS-CoV-2

W piątek republikańscy gubernatorzy Teksasu i New Hampshire zdecydowali o powrocie żołnierzy z Waszyngtonu. Politycy wyrazili oburzenie w związku ze zmuszeniem żołnierzy do wypoczynku w podziemnym garażu należącym do Senatu.

To reakcja na czwartkowe doniesienia o warunkach, w jakich przebywali żołnierze wysłani do Waszyngtonu, by chronić stolicę w czasie inauguracji Joe Bidena. Jak podał portal politico.com, setki żołnierzy wypoczywających między swoimi zmianami zostało przeniesionych - bez podania przyczyny - ze stołówki na Kapitolu do podziemnego garażu należącego do Senatu.