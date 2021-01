W środę w Waszyngtonie odbędzie się zaprzysiężenie Joe Bidena na 46. prezydenta USA. Inaugurację prezydentury ochraniać będzie Gwardia Narodowa. Po przeprowadzeniu kontroli, od służby w czasie uroczystości odsunięto aż 12 gwardzistów. Stwierdzono, że żołnierze mają powiązania z prawicowymi ekstremistami.

USA. Gwardziści odsunięci od służby przy ochronie inauguracji Joe Bidena. (Photo By Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)

Źródło: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag , Fot: Tom Williams