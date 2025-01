Atak na Pismo Święte. Prokuratura bada podpalenie w kościele

Prokuratura Rejonowa w Kępnie wszczęła śledztwo dotyczące podpalenia biblii w kościele pw. św. Marcina. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, do incydentu doszło w poniedziałek. Wówczas 43-letnia mieszkanka Kępna weszła do kościoła, zrzuciła wazon i świece z ołtarza, po czym podeszła do bożonarodzeniowego żłóbka, sięgnęła po leżące tam Pismo Święte i podpaliła jego karty.