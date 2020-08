USA. Dolina Śmierci. 54,4 stopni Celsjusza. To może być nowy rekord

W Dolinie Śmierci w USA w niedzielę 16 sierpnia o godzinie 15:41 odnotowano temperaturę 54,4 st. C - poinformowała amerykańska państwowa służba meteorologiczna National Weather Service (NWS). Jeśli te informacje zostaną oficjalnie potwierdzone, to będzie to najwyższy wynik temperatury od ponad stu lat.