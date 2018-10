USA. Atak z bronią w synagodze, 8 osób nie żyje. Trump wygłosił mocne oświadczenie

Uzbrojony człowiek wtargnął do synagogi w Pittsburgh i otworzył ogień. Są ofiary śmiertelne, wiele osób jest rannych. Napastnik jest już w rękach policji.

Donald Trump podkreślił, że gdyby w synagodze był uzbrojony strażnik, mogłoby nie dojść do tragedii.

Napastnik zaatakował ok. godz. 10 czasu lokalnego w Pittsburgh w amerykańskim stanie Pensylwania. Uzbrojony mężczyzna wszedł do synagogi Congregation Tree of Life podczas modlitwy.