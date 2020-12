Urodziny Radia Maryja. Zbigniew Ziobro dziękuje Tadeuszowi Rydzykowi

Urodziny Radia Maryja. Zbigniew Ziobro: chciałbym się ukłonić zaangażowanym w przedsięwzięcie

W trakcie mszy przemówił m.in. prokurator generalny, który przywołał słowa Jana Pawła II o wartościach, na których zbudowana jest Polska. - Możemy mieć siłę i przekonanie, że obronimy to, co piękne, ponieważ są i byli ludzie, którzy przez lata tworzyli tak piękne dzieła, jak Radio Maryja - powiedział Ziobro. Polityk podziękował Tadeuszowi Rydzykowi. - Chciałbym się ukłonić wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie służby Bogu i Polsce - zwrócił się do redemptorysty.