Urodziła dziecko w samochodzie. Nietypowa interwencja gdańskiej policji

"25 marca o godzinie 14:45 na ul. 3 Maja w Gdańsku , do patrolu drogówki, który jechał na interwencję, podbiegł roztrzęsiony mężczyzna, który poprosił policjantów o pomoc. Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że jego żona siedząca w aucie przed chwilą, w trakcie jazdy urodziła córeczkę, którą trzyma w rękach" – czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

- Miała straszne skurcze, nie mogła chodzić, więc zaniosłem ją do samochodu. Lekarz stwierdził, że wszystko jest dobrze i spokojnie można jechać jeszcze do domu po rzeczy i do szpitala – relacjonuje partner kobiety w lokalnym serwisie Trojmiasto.pl.