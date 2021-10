Ułaskawiony przez prezydenta planował przemyt? "Jest nad nim parasol ochronny"

Reporterzy "Superwizjera" ujawnili nagrania, na których Grzegorz P. planuje ogromny przemyt papierosów do Europy. Dlaczego to takie wstrząsające? Ponieważ Grzegorz P. to człowiek z kręgów ministra Mariusza Kamińskiego, współzałożyciel Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który kilka lat temu został ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę.