Prymas skrytykował konferencję Błaszczaka i Kamińskiego

Prymas: Nie możemy się zgodzić, by ludzie umierali na naszych oczach

Duchowny mówił również o konieczności pomocy ludziom, którzy znaleźli się na granicy polsko-białoruskiej. Przekonywał, że nie wyklucza to działań zmierzających do zabezpieczania granic. - Jestem przekonany, że zachowując prawo i obowiązek obrony państwowych granic, jesteśmy w stanie nieść pomoc ludziom, którzy znajdują się w dramatycznej sytuacji. Nawet jeśli ludzie są wykorzystywani do politycznych manipulacji, dla nas są przede wszystkim bliźnimi, którym należy się elementarny szacunek dla ich niezbywalnej godności - stwierdził.