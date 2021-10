Stan wyjątkowy. Setki prób przekroczenia granicy jednego dnia

Obraz debaty nad wnioskiem prezydenta komentował w programie WP "Newsroom" były marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna. - Co się stało z nami wszystkimi, że nie potrafimy rozmawiać, że ważne sprawy, które budują obraz i ocenę polskiej polityki i polskich polityków wyglądają tak, jak widzieliśmy wczoraj? Jestem najgorszej myśli, co do przyszłości, ale to też jest kwestia organizacji takiej debaty - powiedział.