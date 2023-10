Ukraińcy trafią na bruk? Wielka Brytania zmieni zasady gry

Urząd przyznaje, że cele programu zapobiegania bezdomności wśród Ukraińców zostały do tej pory osiągnięte. Wzywa jednak ministrów do zapewnienia większej pewności co do przyszłego finansowania, aby uniknąć sytuacji, w której tysiące Ukraińców zostanie zmuszonych do zamieszkania na ulicach brytyjskich miast.