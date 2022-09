Uderzył stewarda w głowę. Już sobie nie polata

Podbiegł i uderzył go niespodziewanie

Całe zajście zostało uchwycone telefonem poprzez jednego z pasażerów, który udostępnił je stacji telewizyjnej CNN. Nagranie bardzo szybko zdobyło wielką popularność i zaczęło rozprzestrzeniać się w internecie. Krótkie wideo pokazuje, jak steward rozmawia z jednym z pasażerów, pytając go, czy mężczyzna mu nie grozi. Gdy odwrócił się i odszedł, niespodziewanie agresor wstał, podbiegł od tyłu do niczego niespodziewającego się stewarda i mocno uderzył go w tył głowy.