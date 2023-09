Uczniowie nie dają rady. "10 godzin w szkole to masakra"

W mediach społecznościowych pojawiły się również głosy uczniów, którzy czują się zmęczeni i nie mają na nic czasu. "Czuję się tak, jakbym miała się rozłożyć zaraz. To chyba niedobrze patrząc na to, że w samą środę mam jakieś pięć rzeczy do zaliczenia, ale z drugiej strony to szansa na załatwienie eseju na luzie. Nie no, bez kitu, chcę być chora teraz" - przyznała uczennica.