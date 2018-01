Uczeń stracił oko na lekcjach. Strzelnica szkolna była nielegalna

Oskarżenia usłyszeli dyrektor szkoły i jeden z nauczycieli.

18-letni Rafał został postrzelony podczas zajęć na strzelnicy. Chłopak dostał rykoszetem w lewe oko. Na miejscu nie było apteczki, więc nauczyciel przyłożył chłopakowi papier toaletowy do rany. Mimo kilku operacji, lekarzom nie udało się uratować oka chłopaka.

Strzelnica w szkole była samowolką budowlaną. Dyrektor zmienił w nią bibliotekę, na co nie miał zgody. Pomieszczenie było też niezgodne z zasadami bezpieczeństwa. Nie było tam tzw. kulochwytów, które zabezpieczają strzelających przed rykoszetami.

Pracownicy szkoły usłyszeli zarzuty. Są oskarżeni o narażenie 78 uczniów na niebezpieczeństwo uszczerbku na zdrowiu. 63-letni Włodzimierz S., dyrektor szkoły, miał podjąć decyzję o samowoli budowlanej. Nauczycielowi Krzysztofowi S. zarzuca się, że pozwolił uczniom na korzystanie z broni w miejscu, które nie było do tego przystosowane.

Obaj mężczyźni nie przyznali się do winy. Odmówili również składania wyjaśnień. Mogą trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat – informuje Andrzej Dubiel, rzecznik prokuratury w Tarnobrzegu.