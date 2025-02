Uchylenie immunitetu Ziobry. Poseł PiS poza Polską, będzie próba dostarczenia wniosku

Wniosek sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze dotarł do sejmowej komisji regulaminowej po analizie u marszałka Sejmu. O tym, kiedy posłowie zdecydują w sprawie wystąpienia do sądu o karę porządkową w formie aresztu, zdecyduje m.in. to, ile potrwa dostarczenie dokumentu byłemu ministrowi sprawiedliwości. Ziobro informował o wyjeździe do Brukseli.