Tygrysy z poznańskiego zoo. Z pomocą ruszył Jurek Owsiak

Jurek Owsiak zadeklarował finansowe wsparcie dla poznańskiego zoo, do którego trafiły tygrysy jadące z Włoch do Rosji. - Wielki szacunek dla wszystkich, którzy brali udział w akcji ratującej nieszczęśliwe tygrysy – napisał na profilu na Facebooku szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Tygrysy przyjechały do Poznania w bardzo złym stanie. W czwartek siedem zwierząt zostało przetransportowanych do tamtejszego ogrodu zoologicznego z polsko-białoruskiej granicy. Zwierzęta muszą zostać w Polsce co najmniej przez najbliższe dwa tygodnie. Przez ten czas specjaliści będą walczyć o ich zdrowie.