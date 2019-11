Tygrysy uwięzione na granicy. Stan zwierząt poprawia się

Dobre wiadomości z poznańskiego ZOO. Stan czterech z siedmiu tygrysów przewiezionych w czwartek z polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Koroszczynie wyraźnie się poprawił. Trzy osobniki wciąż wymagają leczenia. Zwierzęta zostaną w placówce co najmniej dwa tygodnie.



Niestety, stan trzech osobników opiekunowie oceniają jako zły. Zwierzęta wymagają opieki weterynaryjnej. Mają problemy z poruszaniem się, z oddychaniem. W połowie przyszłego tygodnia do poznańskiego ZOO przyjadą weterynarze z Berlina, którzy zdecydują o dalszym leczeniu. Już wiadomo, że pobyt tygrysów w Polsce wydłuży się z planowanych kilku dni do co najmniej dwóch tygodni. Później zwierzęta mają trafić do azylu w Hiszpanii.