Tygrysy z poznańskiego zoo odzyskują siły. Dostały nawet imiona

Pracownicy poznańskiego zoo cały czas walczą o zdrowie tygrysów. Zwierzęta są w znacznie lepszej formie, niż parę dni temu. Odzyskują siły, zaczynają się ruszać i jeść.

Tygrysy przyjechały do Poznania w bardzo złym stanie. W czwartek siedem zwierząt zostało przetransportowanych do tamtejszego ogrodu zoologicznego z polsko-białoruskiej granicy. Pogranicznicy zatrzymali tam transport tygrysów, które miały trafić do cyrku w Dagestanie.