Współpracował z Putinem 20 lat. "Kontrola i zastraszanie"

Burns przez cztery lata pełnił funkcję dyrektora CIA za prezydentury Joe Bidena. Wcześniej rozwijał karierę w Departamencie Stanu, a w latach 2005-2008 był ambasadorem w Rosji. Jesienią 2021 roku osobiście udał się do Moskwy, aby odwieść Putina od inwazji na Ukrainę. Był także jednym z inicjatorów bezprecedensowej kampanii ujawniania informacji o przygotowaniach Kremla do wojny.

Zdaniem Burnsa nowa administracja, przygotowując się do negocjacji w sprawie Ukrainy, musi zadbać o to, by miała wystarczające narzędzia nacisku, zarówno dla siebie, jak i dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, aby rozmowy nie odbywały się wyłącznie na warunkach Putina.