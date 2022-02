Osobiste porachunki Putina. Mści się na Bidenie za słowa Obamy? [ANALIZA]

Zwracała na to uwagę również w wywiadzie dla Wirtualnej Polski Krystyna Kurczab-Redlich, wieloletnia korespondentka polskich mediów w Rosji, znająca Putina jak mało kto. - Może o to mu głównie w tych groźnych manewrach chodzi? Musiał zaistnieć. No i zaistniał. Wszyscy do niego jeżdżą, do niego telefonują. Prezydent USA Joe Biden, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz – mówiła Kurczab-Redlich.