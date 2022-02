Scholz wzywa do negocjacji z Rosją

W kryzysie wokół Ukrainy kanclerz Niemiec Olaf Scholz po raz kolejny zdecydowanie wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do negocjacji. - Jak najwięcej dyplomacji bez naiwności; to jest postulat – powiedział na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium. Kanclerz podkreślił, że rozmieszczenie znacznie ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy wokół Ukrainy nie jest niczym uzasadnione. Jego zdaniem Rosja podniosła kwestię ewentualnego członkostwa Ukrainy w NATO do rangi casus belli, powodu do wojny. - To jest paradoksalne, bo nie ma w tej sprawie żadnej decyzji – kontynuował polityk SPD.