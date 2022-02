Marny plan Putina na "zduszenie" Ukraińców. "Ten naród się nie podda"

Wicedyrektor OSW przyznaje, że Rosjanie są nastawieni na długie wywieranie presji na Ukrainę i długotrwały kryzys. Ukraińcy mają świadomość, że będą płacić za to cenę. - Ale nie wydaje mi się, żeby spowodowało to na większą skalę w społeczeństwie ukraińskim myślenie o konieczności ustąpienia Putinowi. Raczej będzie dokładnie odwrotnie. To zacięcie ukraińskie i wola oporu wobec państwa, które jest egzystencjonalnym zagrożeniem, będzie nadal brało górę i będzie narastać - mówi Wojciech Korończuk.