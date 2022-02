"Rosja okrążyła Ukrainę". Generał Roman Polko mówi o ruchach wojsk Putina

- Oczywiście. Obecny sposób działania Putina jest podobny do 2008 roku. Rosja prowokuje, kłamie i buduje piątą kolumnę - separatystów. 150 tysięcy żołnierzy zgromadzonych przy granicy z Ukrainą jest po to, by ją szantażować. Putin będzie chciał Kijów zaskoczyć. Już podjął takie próby: a to przez rzekome wycofanie wojsk, a to przez zbrojne manewry. Chce znaleźć słaby punkt – ocenia były szef GROM.