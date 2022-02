Putin wycofa wojska z Białorusi? Łukaszenka postawiony pod ścianą

- Łukaszenka mówi do Putina: po co nam rosyjska baza lotnicza, dajcie nam samoloty, my będziemy sami was bronić. Ale Rosjanie doskonale wiedzą, że Białorusi nie stać na nowoczesny sprzęt wojskowy i trzymają w garści tamtejszy reżim. Łukaszenka od dawna wie, że może stracić władzę dzięki Rosjanom, tylko ma coraz mniejsze możliwości manewru. Po sfałszowanych wyborach, które doprowadziły do wybuchu społecznego niezadowolenia, białoruski przywódca utrzymał się przy władzy w dużym stopniu przy pomocy Rosjan. I musi teraz za to słono płacić – uważa dyplomata, ekspert ds. Białorusi.