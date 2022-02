Ambasador Polski w Ukrainie: Obserwujemy namacalne oznaki eskalacji

Pracując na Ukrainie, pojęcie większego spokoju jest obce od kilkunastu lat. Wybuchy politycznego czy gospodarczego zamieszania wybuchają tutaj z regularnością co 5-7 lat: załamanie kursu waluty, pomarańczowa rewolucja, Majdan. To nie jest środowisko przewidywalne i odporne na wstrząsy. Wydaje mi się, że w tej sytuacji powinno nas podnosić na duchu, że mamy tu bardzo doświadczone zespoły. Mówię to z szacunkiem do kolegów z innych placówek, ale mamy tu jeden z najlepszych zespołów, jakie MSZ na świecie posiada. Bez naiwnych i tromtadrackich zapewnień, że na pewno sobie ze wszystkim poradzimy, to wydaje mi się, że mamy największe szanse, by wykonać obowiązki najlepiej, jak to możliwe.