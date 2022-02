"Setki tysięcy, a nawet miliony uchodźców z Ukrainy". Możliwe scenariusze w razie rosyjskiej inwazji

Eksperci ds. bezpieczeństwa radzą, by do plecaka spakować najpotrzebniejsze rzeczy. Chodzi m.in. o: paszport, kopie niezbędnych dokumentów, apteczkę z opatrunkami i podstawowymi lekami, gotówkę, ładowarkę do telefonu, powerbank, latarkę, kompas, zegar, nóż, worki na śmieci, taśmę klejącą, notatnik, ołówek, nitkę, igły, zapałki, zapalniczki, ciepłe ubrania, bieliznę, wygodne buty, środki higieniczne, naczynie, w którym można podgrzewać i przechowywać żywność. W ukraińskich mediach pojawiają się również sugestie, by zabezpieczyć zapas wody zdatnej do picia oraz żywność z dłuższą datą przydatności do spożycia.