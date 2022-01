"Stan wyjątkowy". Nawet setki tysięcy ukraińskich uchodźców w Polsce, jeżeli Rosja zajmie Ukrainę

- W takich konfliktach to państwo graniczące przyjmuje na siebie główną odpowiedzialność. Wówczas konieczne będzie wprowadzenie stanu wyjątkowego w Polsce wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami prawnymi. Kluczowe będzie też zaangażowanie Unii Europejskiej, by w scenariuszu, w którym nie będziemy mogli sami sobie poradzić, część uchodźców relokować do innych państw. Trzeba będzie wybudować obóz przejściowy przy granicy z Ukrainą, gdzie uchodźcy będą mogli liczyć na pomoc. Konieczne jest też przygotowanie do kontroli uchodźców, bo mimo że większość tych osób to będą potrzebujący, to trzeba się liczyć z rosyjskimi prowokacjami - dodaje prof. Duszczyk.