Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Tematem zagrożenie inwazją na Ukrainę

Rozmowy ministrów rozpoczną się o godzinie 11.00 czasu moskiewskiego. - Będą to rozmowy plenarne pod przewodnictwem ministrów Siergieja Ławrowa i Zbigniewa Raua. Potrwają godzinę (...). Jak się więc państwo mogą domyślić, w kontekście też ostatnich kilku dni, nie będzie to sama rozmowa poświęcona OBWE, jej problemom, budżetowi czy też roli Rosji w tej organizacji, ale choćby temu, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie, gdzie OBWE odgrywa niepoślednią rolę, tutaj zwłaszcza wspominamy rolę misji monitorującej tej organizacji, która na Ukrainie ciągle przebywa - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej Jasina.