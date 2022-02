To będzie cena rezygnacji z inwazji na Ukrainę? Można to już wyłowić ze słów polityków

- Putin chce osiągnąć bardzo niebezpieczną rzecz dla Polski. Rosjanie dążą do tego, aby świat zaaprobował ich stałą obecność wojskową na terenie Białorusi. Do tej pory państwa zachodnie twardo protestowały przeciwko rozmieszczaniu tam wojsk. Teraz Zachód, zachwycony tym, że nie doszło do wojny, miałby przymknąć na to oko. Uznać, że skoro nie napadli na Ukrainę, to niech tam już zostaną - ocenia dyplomata.