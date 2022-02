"Niekończący się stół" Putina hitem sieci. Zagraniczne media komentują

Jak dodano, pandemia COVID-19 doprowadziła do tego, że "i tak już wymowny ceremoniał na dworze Władimira Putina urósł do rangi groteski. Wygląda na to, że rosyjski prezydent obawia się wniknięcia koronawirusa do swojego organizmu nawet bardziej niż postępów znienawidzonego NATO".