Rosja odpuści Ukrainie? "Nie zapominajmy o agentach Putina"

Podobny scenariusz kreśli gen. Waldemar Skrzypczak. – Rosyjska prowokacja wiąże się ze zbrojnym konfliktem i próbą obsadzenia prorosyjskich władz. A wówczas Putin będzie chciał, żeby rebelianci, podobnie jak ci z Donbasu, zasiadali do stołu negocjacyjnego z Ukrainą i Zachodem. Destrukcja ze strony rosyjskich służb sytuacji na Ukrainie będzie się też opierać o terror energetyczny. To, co rosyjskim służbom już się udało to skuteczne rozbicie NATO. Państwa Sojuszu nie mówią jednym głosem, a dalsze plany NATO wymagają rewizji – kończy Skrzypczak.