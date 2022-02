Dyplomaci o wizycie prezydenta Dudy w Pekinie. "Może być wykorzystany przez mocarstwa agresywne"

- Trzeba wiedzieć, co chce się uzyskać i przy tego typu rozmowach odbyć konsultacje z głównymi partnerami z naszych sojuszy z Unii Europejskiej i NATO. Jeżeli prezydent Duda uzgodnił to z Amerykanami i Europą i np. przemówi ws. Ujgurów, to dobrze. Natomiast jeżeli pojechał tam, bo lubi sport, to będzie to kosztowna politycznie wycieczka i nic więcej - podkreśla.