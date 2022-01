Rozmowy USA-Rosja w Genewie. Moskwa walczy o nowy ład świata i chce zepchnąć Zachód do narożnika

Rosja chce spychać Zachód do narożnika

W sukces negocjacji między USA a Rosją nie wierzy również Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador Polski w Moskwie, obecnie dyrektorka Instytutu Strategie 2050. – Nie ma szans, by rozmowy w Genewie doprowadziły do porozumienia między Moskwą a Waszyngtonem. One mogą okazać się przełomowe w tym sensie, że Putin może doprowadzić do eskalacji sytuacji na Ukrainie, wykorzystując niepowodzenie negocjacji. Żądania postawione przez Moskwę są totalnie nie do przyjęcia przez Zachód, a po stronie rosyjskiej nie ma chęci, żeby konflikt rozwiązać – podkreśla.