W tabloidzie "Moskowskij Komsomolec" pojawił się artykuł o premierze Donaldzie Tusku o tytule "W Polsce nastała ciemność: premier i prezydent zgadzają się jedynie co do rusofobii". We wstępie przypomniano, że wspólnie z ministrami zaśpiewał kolędę dla obywateli Polski.

"Moskowskij Komsomolec" cytuje też liczne wypowiedzi Donalda Tuska, w których wzywa dla wsparcia Ukrainy. Kowaliewa stwierdza, że to jeden z niewielu punktów wspólnych z prezydentem Andrzejem Dudą. "Zgadzają się jedynie co do kryzysu ukraińskiego i nienawiści do Rosji" - napisała.