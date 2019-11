Tygrysy w poznańskim zoo są w złym stanie. Chodzi o ich psychikę

- Tygrysy są w bardzo złym stanie psychicznym - informuje Małgorzata Chodyła z poznańskiego zoo. To tam trafiły zwierzęta, których transport zatrzymano na polsko-białoruskiej granicy. Kilka osobników ma być w tak silnej depresji, że nie chce jeść.

W czwartek siedem tygrysów zostało przetransportowanych do poznańskiego ogrodu zoologicznego z polsko-białoruskiej granicy. Ciężarówka z egzotycznymi zwierzętami uwięzionymi w niewielkich klatkach wyjechała z Rzymu 22 października. Jechała do Dagestanu - republiki Federacji Rosyjskiej.

– Były potwornie odwodnione, wygłodzone i doprowadzone do straszliwego stanu psychicznego. Niektóre tygrysy, mimo pełnego odpoczynku, izolacji, spokojnego snu, ciepła opiekunów nadal są niespokojne i nieufne. Nie ma co się dziwić, po tym co przeżyły, dlatego nie wiemy, jak to się dalej potoczy. Jesteśmy ostrożni w rokowaniach, ale robimy wszystko co w naszej mocy – poinformowała Małgorzata Chodyła rzecznik prasowy poznańskiego zoo w rozmowie z TVP Info.