Tusk na wiecu wezwie do pokonania PiS. W PO obawy o frekwencję

Koalicja Obywatelska na ostatniej prostej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego liczy, że uda jej się zdobyć więcej mandatów niż Prawu i Sprawiedliwości. Władze partii chcą, by nie tylko kandydaci, ale również wszyscy posłowie i senatorowie -aż do ciszy wyborczej - maksymalnie skupili się na mobilizowaniu wyborców. Parlamentarzyści KO niemal codziennie słyszą, że celem jest pokonanie PiS.