Turyści spadli ze skarpy w Bieszczadach. 25-latek ranny

Ryzykowne miejsce wybrali na biwak turyści z Poznania. 25-latek i 24-latka rozwiesili hamaki na skarpie tuż nad Jeziorem Solińskim. Mężczyzna stracił równowagę i spadł na dół, a jego towarzyszka utknęła, próbując go ratować.

Kobieta nie mogła ani zejść do partnera, który nieprzytomny zatrzymał się tuż nad wodą, ani wejść na górę po pomoc. Na szczęście dla turystów, ktoś zadzwonił po policję.

Do 25-latka trzeba było dostać się łodzią, w czym pomogli strażacy. Mężczyzna miał liczne obrażenia głowy, barku, rąk i nóg, kontakt z nim był utrudniony. Do szpitala w Lesku zabrała go karetka pogotowia.