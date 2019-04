Atak niedźwiedzia w Bieszczadach. Pan Stanisław: ugryzł mnie w ramię

Niedźwiedź zaatakował i poturbował mężczyznę w rejonie Komańczy w Bieszczadach. Mężczyźnie udało się uciec. Mocno zakrwawiony został zabrany karetką do szpitala. Teraz opowiada o spotkaniu ze zwierzęciem.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło tydzień temu w sobotę w rejonie Komańczy . 57-letni pan Stanisław wybrał się na spacer na Chryszczatą w rejonie Komańczy. Las świetnie znał, bo przez lata pracował jako pilarz.

Po ataku pan Stanisław upadł na ziemię. Słyszał, jak zwierzę próbuje dostać się do jego plecaka. Na szczęście niedźwiedź nie zaatakował drugi raz.

Atak niedźwiedzia. Cudem uratowany

Mężczyzna został opatrzony i trafił karetką do szpitala w Sanoku. Ma nadzieję, że wyjdzie na święta.

"Piękna pogoda wręcz prowokuje do wypadów w teren. Oczywiście zachęcamy do tego każdego. Ale nie zapominajmy, że las jest domem wielu zwierząt i część z nich może być dla człowieka niebezpieczna. Wiosną niedźwiedzice opuszczają gawry z małymi niedźwiadkami. Często ich schronieniem są gęste fragmenty lasu np. młodniki. Wchodząc tam ryzykujemy, że na taką matkę się natkniemy i ona na naszą obecność zareaguje. Możliwe, że będzie to atak" - ostrzega na stronie Nadleśnictwo Komańcza na Facebooku.