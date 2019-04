Niedźwiedź zaatakował człowieka. Mężczyznę zabrała karetka

Niedźwiedź zaatakował i poturbował człowieka w rejonie Komańczy. Mężczyźnie udało się uciec. Mocno poturbowany został zabrany karetką do szpitala. Leśnicy ostrzegają.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę w rejonie Komańczy. 50-letni mężczyzna zboczył ze szlaku w trakcie spaceru i został zaatakowany przez niedźwiedzia.

"Piękna pogoda wręcz prowokuje do wypadów w teren. Oczywiście zachęcamy do tego każdego. Ale nie zapominajmy, że las jest domem wielu zwierząt i część z nich może być dla człowieka niebezpieczna. Wiosną niedźwiedzice opuszczają gawry z małymi niedźwiadkami. Często ich schronieniem są gęste fragmenty lasu np młodniki. Wchodząc tam ryzykujemy, że na taką matkę się natkniemy i ona na naszą obecność zareaguje. Możliwe, że będzie to atak" - czytamy na stronie Nadleśnictwa Komańcza na Facebooku.