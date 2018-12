Trzy zapisy, które mogą zniszczyć cyfrową gospodarkę. Unia zdecyduje o naszej przyszłości

Koniec marzeń o gospodarce opartej na sztucznej inteligencji. Do tego problemy wielu firm oraz widmo cenzury w internecie. Takie mogą być konsekwencje dyrektywy o prawach autorskich, którą popiera część europarlamentarzystów. - Ten projekt to kaganiec. Dla internetu, dla biznesu, dla cyfrowej gospodarki – ostrzega w rozmowie z money.pl Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

Trzy artykuły w unijnych przepisach. Tyle wystarczy, by cyfrowa gospodarka - w Polsce wciąż raczkująca - na długo się zatrzymała. To, czego nie wykorzystają przedsiębiorcy z Polski i Europy, padnie łupem innych gospodarek - przekonuje solidarnie branża cyfrowa.

- Największe gospodarki na świecie trzymają kciuki, by Unia Europejska przyjęła przepisy dyrektywy o prawach autorskich. Dlaczego? Bo ten projekt, choć z pozoru wydaje się być ograniczony tylko do świata kultury, wpłynie na cały internet i gospodarkę nowoczesnych technologii - mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska.

W czym tkwi problem? Mowa o dyrektywie w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym w Unii Europejskiej. W skrócie: o dyrektywie o prawach autorskich. Prace nad rozbudowanym pakietem zmian trwają od blisko dwóch lat. Zmiany wprowadzane są w ramach Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego. Idea jest prosta: dostosować anachroniczne przepisy do współczesnego świata. Zdaniem ekspertów, projekt przygotowywany przez wiele miesięcy „wylewa dziecko z kąpielą”.

Pierwszy to artykuł 3 wspomnianej już dyrektywy, który dotyczy automatycznej eksploracji tekstu i danych. Mówiąc wprost: dotyczy automatycznego i masowego przetwarzania danych (na przykład z sieci). W ten sposób działa maszynowe uczenie - namiastka sztucznej inteligenci. Automat poznaje niezliczoną ilość danych i buduje na tym własną wiedzę.

W medycynie już funkcjonują systemy, które badają tysiące historii chorób, sposoby ich leczenia, wyjątkowe przypadki medyczne, by pomóc w ich diagnozie. Dostęp do części danych może być utrudniony - na przykład dla firm, które budują takie systemy komercyjnie.

Michał Kanownik w rozmowie z money.pl zwraca uwagę, że według przepisów tylko objęte wyjątkiem podmioty mogłyby przetwarzać masowo dane. Mowa m.in. o instytutach badawczych. Inne podmioty potrzebowałyby na to zgody właścicieli danych (na przykład tych, występujących w internecie). W efekcie w biznesie stojącym na analizie milionów danych mógłby zostać bez niezbędnego surowca. Efekt? Nie sposób rozwijać sztuczną inteligencję, nie sposób budować biznesu.

- Takie rozwiązania potrzebują swobodnego dostępu do informacji. Znalezienie właściciela praw do części danych jest trudne, a często wręcz niemożliwe i po prostu czasochłonne. Wiele innowacyjnych rozwiązań przestanie się opłacać. Stracą małe i średnie firmy, które budują innowacje od podstaw - mówi. I jak podkreśla, to byłaby ogromna strata dla Polski, tym bardziej, że przez ostatnie lata nasza gospodarka z powodzeniem goniła europejskie i światowe potęgi.