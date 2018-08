Trzaskowski zapowiada nowe pomysły. Nagle podchodzi turystka z Włoch. Zabawna sytuacja

Rafał Trzaskowski wdał się w zaskakującą konwersację podczas spotkania z mieszkańcami stolicy na warszawskim Placu Zbawiciela. Wzbudził zainteresowanie... kobiety z Włoch. I zaczął rozmawiać z nią w jej ojczystym języku.

Niecodzienna sytuacja w czasie spotkania Rafała Trzaskowskiego z warszawiakami. - Przepraszam, ile pan ma lat? - zagaiła do kandydata PO na prezydenta stolicy spacerująca po Placu Zbawiciela kobieta. - To zaraz, poza kamerą - zaśmiał się polityk. W końcu przyznał: "Czterdzieści sześć". - No, bo tutaj mam koleżankę z Włoch i się pytała... - przyznała nieśmiało kobieta.