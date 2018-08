158 szans Rafała Trzaskowskiego

Zamiast pokazywać się w otoczeniu wyborców, Rafał Trzaskowski świętuje Dzień Pszczoły. Oddaje pole kontrkandydatowi, mimo iż w zanadrzu ma spory bagaż aktywności. "Gdzie one są?" - pytają oponenci i obserwatorzy polityki. Wirtualna Polska postanowiła sprawdzić, co od początku roku zrobił polityk PO, by wygrać wybory w Warszawie.

Rafał Trzaskowski na spotkaniu z mieszkańcami (PAP, Fot: Barcin Obara)

Rafał Trzaskowski - odkąd został ogłoszony kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy - lubi chwalić się liczbą spotkań, jakie odbył z warszawiakami. Niemal za każdym razem - czy to w wywiadach, czy na konferencjach prasowych - powtarza to samo. Zmieniają się tylko liczby. W tym tygodniu stanęło na "158 spotkaniach z mieszkańcami Warszawy".

Tak naprawdę nikt go o to nigdy nie zapytał. Polityk sam o tym informuje - za każdym razem, gdy mówi o kampanii (nie bawmy się w ekwilibrystykę słowną i nazywajmy kampanię kampanią, nawet jeśli ta nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona). Tym chętniej, im częściej publicyści i komentatorzy zarzucają mu lenistwo, brak aktywności, a jego polityczni konkurenci - deficyt autorskich pomysłów na Warszawę.

1,33 spotkania dziennie

Liczba "158" robi wrażenie. Z wykazu spotkań Rafała Trzaskowskiego, który otrzymaliśmy od jego biura, wynika, iż pierwsze z nich odbyło się 10 stycznia. Od tamtego czasu minęło siedem miesięcy. Mniej więcej 210 dni. A więc kandydat KO musiał spotykać się z warszawiakami 1,33 raza dziennie. Często.

Problem w tym, że medialnie znacznie bardziej widoczny jest jego kontrkandydat. Mimo iż Patryk Jaki zaczął swoją kampanię kilka miesięcy później, to on generuje uwagę obserwatorów polityki. To jego aktywności są silniej eksponowane w mediach społecznościowych - przede wszystkim dzięki jego współpracownikom. Ci nie odstępują go na krok. Dzielą się ze światem filmami i zdjęciami Jakiego rozmawiającego z ludźmi, głaszczącego pieski i rozdającego jabłuszka.

Akcja #100imyPodBlokiem zepchnęła Trzaskowskiego do narożnika - przynajmniej chwilowo. Gdy Jaki wyszedł do ludzi, Trzaskowski zniknął. Gdy kandydat PiS organizował kolejne spotkania w kolejnych dzielnicach, polityk PO świętował Dzień Pszczoły. Gdy sieć zalewały zdjęcia Jakiego otoczonego ludźmi, Trzaskowski włożył pszczelarski kombinezon i zapozował do zdjęcia z miną pod tytułem: "Gdzie ja, do cholery, jestem?".

Wykaz spotkań Trzaskowskiego może robić wrażenie. Problem w tym, że dotąd on sam ze swoim sztabem nie potrafił kampanijnych aktywności medialnie "opakować". Dlatego tak wielu dziwiły liczby, którymi tak gorliwie szafował w publicznych wypowiedziach kandydat PO.

Poprosiliśmy biuro prasowe Rafała Trzaskowskiego o wykaz 158 spotkań, jakie odbył kandydat - kiedy, gdzie i jaka była ich formuła. Otrzymaliśmy tabelkę w Excelu.

